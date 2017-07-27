Программу переселения на Камчатке хотят использовать свыше 2,5 тыс. человек

Петропавловск-Камчатский, , 07:31 — REGNUM Программа по обеспечению жильём граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, в том числе с Камчатки, нуждается в расширении. Об этом заявил вице-губернатор края Дмитрий Латышев, отмечая, что желающих воспользоваться ею на полуострове очень много — переехать на «материк» по программе намерены ещё порядка 2,5 тыс. камчатских пенсионеров, инвалидов и других категорий граждан, а за последние три года выдано только 240 жилищных сертификатов.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве края, реализация программы обсуждалась в Нижнем Новгороде. Также в дискуссии приняли участие представители Магаданской области и Чукотки.

Дмитрий Латышев, в свою очередь, отметил, что Камчатка уже давно добивается расширения программы, так как только при увеличении государственного финансирования больше пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья смогут реализовать своё право на переселение в районы с более комфортными для них условиями.

Приоритетное право на получение жилищных сертификатов при переезде из районов Крайнего Севера имеют инвалиды I, II групп, а также пенсионеры, проработавшие на Камчатке не менее 15 лет и состоящие на соответствующем учёте не менее 18 лет. С начала 2017 года за счёт средств федерального бюджета государственные жилищные сертификаты на Камчатке получили 53 гражданина.

Большинство камчатцев выбирают для переезда Московскую и Ленинградскую области, Краснодарский край.

При обсуждении этой темы в социальных сетях пользователи пишут о том, что с Камчатки уезжают прежде всего пенсионеры.

«Они устали от работы на Камчатке и хотят жить в нормальных условиях, чтобы лето как лето, а не 1 месяц в году», — пишут одни.

Другие указывают на вечные проблемы всех камчатцев — высокие тарифы на коммунальные услуги, дорогие продукты питания и «бешеные» цены на авиабилеты.