На Камчатке дачникам, потерявшим в результате селя урожай, выдадут овощи

Петропавловск-Камчатский, , 07:20 — REGNUM На Камчатке все дачники, чей урожай был накануне уничтожен в результате схода грязевого потока со стороны вулканов, осенью получат овощи. В частности, как сообщил ИА REGNUM глава Елизовского района Роман Василевский, с сельхозпроизводителями достигнута договоренность, что после сбора урожая они выделят морковь и картофель.

Собеседник агентства отметил, что накануне вечером не удалось оценить нанесённый ущерб, поэтому повторный обход будет проведен сегодня.

«Предварительно, приняли решение поддержать тех, у кого был смыт весь урожай. Мы уже связались с совхозами и предприятиями района, они готовы помочь. Предварительный план такой. Но для того, чтобы понимать дальнейшие действия, необходимо произвести обход», — отметил Василевский.

Местные жители тем временем рассказали ИА REGNUM, что пострадавшие дачные участки уже переживали нечто подобные. Очевидцы говорят, что сильный сход произошёл в 1996 году. В другие годы грязевые потоки, как правило, обходили дачные участки, спускаясь по окраинам СНТ.

В МЧС региона ИА REGNUM рассказали, что в район пострадавших дач выехали спасатели, которые будут помогать людям расчищать территории участков.

Напомним, вечером в среду в результате сильных осадков вышла из берегов Сухая речка. Ситуация ухудшилась из-за спуска грязи со стороны двух вулканов — Корякского и Авачинского, которые примерно в 20−30 км от дач. Вода, смешавшись с землей и камнями, хлынула на дачи. По предварительной информации, были подтоплены порядка 30 территорий дачных участков. На огороды водой нанесен песок, ил и глина, смыты посадки картофеля и других овощей.