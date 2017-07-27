Путин ввел ограничения на работу в госорганах для «уклонистов»

Москва, , 05:25 — REGNUM Гражданам России, которые уклонились от службы в армии, запрещено работать на государственной и муниципальной службе в течение 10 лет. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Текст документа опубликован 26 июля на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону граждане, уклонившиеся от военной службы по призыву, не имеют права работать в госорганах в течение 10 лет со дня вынесения соответствующего постановления. При этом срок может исчисляться с момента вынесения решения суда, если заключение было обжаловано в судебном порядке.

Кроме того, по новому закону военные комиссариаты обязаны уведомлять госорганы о наличии у них уклонистов. А государственные и муниципальные органы должны отчитываться об увольнении тех, кто уклонялся от армии.

Напомним, в 2014 году был принят закон о бессрочном запрете работать в госорганах тем, кто не прошел военную службу по призыву без законных оснований. Однако Конституционный суд РФ счет этот закон не соответствующим основному закону.

После этого закон был отправлен на доработку, в результате которой было решено ограничить срок до 10 лет.

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