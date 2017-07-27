Delta Airlines извинилась перед снятым с рейса «русским оккупантом»

Москва, , 05:15 — REGNUM Авиакомпания Delta Airlines принесла извинения гражданину РФ Андрею Еремину за то, что он был снят с рейса, сообщает 27 июля RT.

Соответствующее письмо пассажир получил от американского авиаперевозчика. В нем говорится, что по факту обращения Еремина начато расследование.

«Пожалуйста, примите наши извинения за события, которые вы описали по телефону… Мы очень серьёзно принимаем ваши озабоченности, о которых вы сказали, и сейчас расследуем это», — говорится в письме, подписанном помощником гендиректора авиакомпании Сьюзан Кёртис.

Пока в авиакомпании не сообщили о причинах инцидента, произошедшего на борту рейса Сиэтл — Атланта: расследование может занять определённое время.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля с рейса Сиэттл — Атланта авиакомпании Delta Аir Lines был снят пассажир из РФ.

Позже гражданин РФ в социальной сети написал: «Пассажир рядом со мной отказался летать, потому что, по его словам, я был оккупантом Крыма, как и другие граждане России».

В авиакомпании заявили, что гражданин Российской Федерации был снят с рейса за нарушение правил безопасности. Обстоятельства, при которых с рейса Сиэттл — Атланта был снят российский пассажир, изучает посольство РФ в Вашингтоне.

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