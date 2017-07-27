Единая очередь на выдачу кнопок «ГЛОНАСС» заработает после жалоб приморцев

Владивосток, , 05:05 — REGNUM Единая очередь на получение модулей вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» будет создана, начиная с 1 августа 2017 года. Со своим агентом в Приморье, компанией «Сумотори-Авто», АО «ГЛОНАСС» договор расторгло, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации компании-оператора, решение о расторжении договора с приморским агентом «Сумотори-Авто» и создании единой очереди на получение модулей «ЭРА-ГЛОНАСС» было принято на фоне большого количества обращений со стороны жителей Приморья.

С 1 августа новый агент — «Волтон Менеджмент Рус» — увеличит мощности по оформлению документов, благодаря чему планируется выдавать аппаратуру «ЭРА-ГЛОНАСС» без задержек. Те юридические и физические лица, которые стоят в очереди «Сумотори-Авто» займут места в единой очереди согласно дате и времени ранее поданной заявки.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 1 января 2017 года, в Приморский край ввезли свыше 25 тыс. подержанных иномарок. К 25 июля в регион было направлено 20 172 модуля «ЭРА-ГЛОНАСС». В августе местный рынок получит ещё 9,8 тыс. комплектов.

В начале июля на складах таможни Владивостока застряло рекордное количество машин — владельцам 9 тыс. подержанных иномарок сказали ждать сентября, чтобы получить устройства «ЭРА-ГЛОНАСС».