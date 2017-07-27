Трамп пожертвовал зарплату на обучение детей лидерству

Вашингтон, , 03:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп перечислил свою зарплату за второй квартал 2017 года министерству образования, заявила журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, речь идет о пожертвовании в $100 тыс. Эти средства пойдут на программы, которые позволят детям «стать лидерами».

Со своей стороны министр образования США Бетси Девос поблагодарила главу государства. Со словами благодарности она выступила на брифинге.

В год президент США получает зарплату в $400 тыс. Также в его распоряжении счет на $50 тыс., эти деньги он может потратить на личные нужды.

Кроме того, есть еще два фонда, находящиеся в распоряжении главы государства: $100 тыс. ежегодно он может потратить из фонда оплаты поездок президента США и $19 тыс. — из фонда на развлечения.

По данным журнала Forbes, состояние Трампа, который до политической карьеры занимался бизнесом, оценивается в $3,7 млрд. Сам же Трамп заявлял о принадлежащих ему $10 млрд.