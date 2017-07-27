«Операция на Днестре должна войти во все учебники по миротворчеству»

Тирасполь, , 02:24 — REGNUM «Начатая 29 июля 1992 года миротворческая операция [в Приднестровье] заслуживает того, чтобы быть внесённой в качестве успешного примера во все учебники по миротворчеству», отметил посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев в приветственном послании к участникам международной онлайн-конференции «Миротворческая операция на Днестре: четверть века стабильности и безопасности» в Тирасполе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Губарев убежден в том, что действующий в Приднестровье миротворческий механизм уникален, за прошедшие годы он подтвердил свою эффективность — не произошло ни одного столкновения между конфликтующими сторонами, не погиб ни один миротворец, а ситуация в Зоне безопасности остаётся прогнозируемой и управляемой. «Нарушая классические каноны организации подобных операций, миротворческая операция на Днестре, тем не менее, эффективно решает стоящие перед ней задачи по обеспечению мира и стабильности в регионе», — отмечалось в приветствии российского дипломата.

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев в свою очередь сказал, что для приднестровцев начало мира на Днестре — это большой праздник. «Спустя 25 лет мы наблюдаем за теми процессами, которые происходят вокруг Приднестровья, миротворческой операции, что наглядно показывает, что те силы, которые заинтересованы в реализации односторонних силовых действиях, некие реваншистские настроения видят своей целью демонтирование, уничтожение миротворческой операции. Только миротворческая операция является условием и препятствием для недопущения кровопролития, разгорания конфликта на берегах Днестра», — убеждён Игнатьев.

Он также озвучил приветственное слово президента ПМР Вадима Красносельского к участникам конференции. «Убежден, что в наши дни только нахождение в Приднестровье совместных миротворческих сил под эгидой России — это фактор стабильного и безопасного будущего всего регионального пространства. Полагаю, что именно сегодня важно осмыслить и оценить события того времени. И главное, что действующий миротворческий формат носит безальтернативный характер. Это доказано самым бесстрастным судьей — временем, за которое мир на Днестре ни разу не был нарушен», — отметил Вадим Красносельский.