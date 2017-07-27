В США подали в суд на United Airlines из-за погибшего кролика

Вашингтон, , 02:13 — REGNUM Американская авиакомпания United Airlines получила иск от бизнесменов из штата Айова с связи с гибелью гигантского кролика на борту ее самолета. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в апреле 2017 года во время перелета из Лондона в Чикаго. Бизнесмены перевозили кролика с целью продемонстрировать его на ярмарке, а затем показывать на выставках и других ежегодных мероприятиях.

Истцы утверждают, что в авиакомпании халатно отнеслись к перевозке кролика, а после того, как обнаружили мертвое животное, неправильно его кремировали. Бизнесмены требуют возместить убытки, объем которых не уточняется. В авиакомпании подачу иска пока никак не прокомментировали.

В иске не сообщается, как умер кролик, однако есть предположение, что он подвергается воздействию низких температур в грузовом отсеке. Также утверждается, что США имеет плохую репутацию в области транспортировки животных,

United Airlines приходится одна треть всех случаев смерти животных во время авиаперелетов в течение последних пяти лет.

Кроме того, авиакомпания известна тем, что во время ее рейсов происходят многочисленные инциденты, связанные с пассажирами. Так, во время одного из рейсов две молодых девушки были сняты с самолета, потому что носили лосины.