В США у семьи из Молдавии изъяли детей

Кишинёв, , 02:08 — REGNUM Американские власти изъяли детей из семьи граждан Молдавии, находящихся в Соединенных Штатах Америки. Как сообщили в пресс-службе МИД Молдавии, в ведомстве «приняли к сведению появившуюся информацию» на этот счет, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В настоящее время посольство Республики Молдова в США устанавливает контакты с этой семьей, чтобы разобраться со всеми обстоятельствами этого дела. Посольство вмешается и сообщит о результатах предпринятых действий», — отметили в МИД Молдавии.

Согласно появившейся в соцсетях и СМИ информации, у семьи из Молдавии, проживающей в США, изъяли детей — трехмесячного сына и трехлетнюю дочь. Органы опеки обвинили родителей в злоупотреблении в отношении новорожденного после того, как на медосмотре у него было обнаружено кровоизлияние в голове. Мать заявила, что роды были преждевременными и с осложнениями, и ребенок семь недель провел в инкубаторе и дышал с помощью трубки. Родители считают, что обнаруженные врачами симптомы могут быть следствием этих осложнений.