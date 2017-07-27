Семья шведского дипломата подала в суд на ФСБ России

Москва, , 01:42 — REGNUM Родственники шведского дипломата Рауля Валленберга, спасшего несколько тысяч евреев во время Холокоста, обратились в суд с иском к ФСБ России. Об этом заявил адвокат объединения «Команда 29» Иван Павлов, сообщает «Эхо Москвы».

Семья Валленберга требует обязать Федеральную службу безопасности (ФСБ) России предоставить доступ к оригиналам и нецензурированным копиям документов о шведском дипломате, который пропал в советской тюрьме после Второй мировой войны.

По словам племянницы Валленберга Мари Дюпуи, документы с подробными ведениями есть в архивах российских спецслужб, однако к ним ей не дают доступа.

«Мы продолжим поиск ответов на вопросы о том, что произошло с Раулем Валленбергом, — цитирует Дюпуи Reuters.

По словам Павлова, судьба Рауля Валленберга является одной из крупнейших мистификаций в истории России по той причине, что доступ к документам по его делу, которому уже 70 лет, должен быть открыт. Однако, несмотря на запросы и обращения, оригиналы документов до сих пор засекречены.

Он также отметил, что его сторона готова добиваться информации о Валленберге в судебном порядке. Семья дипломата рассчитывает получить доступ к архивным данным, которые ранее предоставлялись в неполном и цензурированном виде.

В марте 2017 года родственники Валленберга направили запрос в ФСБ с просьбой предоставления доступа к оригиналам документов тюрьмы на Лубянке и Лефортово за 1945−1947 годы.

Напомним, согласно официальной версии Валленберг умер летом 1947 года от инфаркта миокарда. При этом имеются свидетельства других заключенных и сотрудников ФСБ о том, что похожий на Валленберга человек находился в заключении после этой даты.

Валленберг и его водитель Вильмош Лангфельдер были задержаны в январе 1945 года и подозревались в шпионаже в пользу иностранных разведок. В декабре 2000 года Генпрокуратура России реабилитировала Валленберга.

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