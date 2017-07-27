Трансгендеров не пустят служить в армию США

Вашингтон, , 01:22 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил о решении отказать трансгендерам в возможности служить в вооруженных силах США. По его мнению, армия США не может позволить себе возрастания медицинских расходов и «разлада».

Ранее предполагалось, что трансгендеры смогут поступать на службу в армию США с 1 июля 2017 года, решение было принято — с отсрочкой реализации на год — администрацией президента США Барака Обамы.

Трамп также отметил, что принял решение об отмене разрешения трансгендерам служить после консультаций с высокопоставленными военными и экспертами.

«Правительство США не позволит трансгендерам служить в вооружённых силах США в каком бы то ни было качестве», — написал Трамп в Twitter.

Ранее в мае о продлении еще на полгода переходного срока (он должен был завершиться в конце июня) нового президента США попросил Пентагон. Министр обороны США Джеймс Мэттис тогда заявил, что это время нужно, чтобы «точнее оценить, каким образом решение об их приёме повлияет на боеготовность наших войск и их способность активно действовать».

Запрет на службу трансгендеров в армии США вступит в силу до конца его президентских полномочий.

Отметим, что в американском обществе отношение к службе в армии лиц, сменивших пол, неоднозначное: это одобряют лишь 23% опрошенных. Согласно проведенному центром изучения общественного мнения Rasmussen Reports в июне 2017 года опросу, отсрочить нововведение просили 48% респондентов.