День Победы 9 мая стал государственным праздником в Израиле

Тель-Авив, , 01:12 — REGNUM Закон о праздновании 9 мая Дня Победы над нацистской Германией принят парламентом Израиля.

«День Победы во Второй мировой войне будет официально отмечаться в Израиле 9 мая на государственном уровне и будет внесет в реестр государственных праздников», — сообщает RT.

За законопроект проголосовали 53 депутата Кнессета, и он был утвержден единогласно. Тем самым, праздник, который в этот день ежегодно отмечается в стране, получил официальный статус.

Как сказал один из авторов документа, депутат от партии «Наш дом Израиль» Одед Форер, данный шаг является долгом Израиля по сохранению и увековечиванию памяти Дня Победы для будущих поколений.

По его словам, дата 9 мая имеет символическое значение, и память о победе над нацизмом, о подвиге евреев, сражавшихся на фронтах Второй мировой войны, не будет утеряна никогда.

Отметим, что празднование Дня Победы 9 мая соответствует советским традициям и отличается от практики западных стран, где этот день отмечается 8 мая.

Благодаря принятию закона, 9 мая в Израиле будут отмечать торжественным заседанием Кнессета, а также государственной церемонией и шествием в Иерусалиме. В расписаниях школ и армейских частей будут выделять времени на изучение темы Победы.