На «Территории смыслов» подвели итоги смены молодых руководителей НКО

Дворики, Владимирская область, , 23:29 — REGNUM 26 участников смены молодых руководителей НКО, правозащитных и добровольческих проектов образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» стали победителями Всероссийского конкурса молодёжных проектов. Общая сумма выданных сертификатов с рекомендациями на получение грантов в рамках этой смены составила 4 млн рублей.

Сразу 2 проекта получили рекомендательные сертификаты на максимальную сумму в 300 000 рублей, ещё 10 проектов — на 200 000 рублей и 14 проектов — на 100 000 рублей.

Всего в рамках смены на грантовый конкурс было подано 284 заявки, 129 из которых были допущены к публичной защите после процедуры первичного отбора экспертным жюри форума, в состав которого вошли представители профильного сообщества.

Одна из победителей конкурса, получившая максимальную поддержку, презентовала на площадке социальный проект «МультЯшка», направленный на творческую реабилитацию и социальную адаптацию детей и подростков с ограниченными физическими возможностями.

По задумке автора, Екатерины Шараповой из Санкт-Петербурга, дети, вовлекаясь в работу по созданию мультипликационных произведений, смогут развивать как свою моторику, так и творческую составляющую.

Итоги грантового конкурса подвели вечером 26 июля на церемонии закрытии четвёртой образовательной смены форума.

Гостями площадки в рамках смены молодых лидеров НКО, правозащитных и добровольческих проектов стали первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления администрации Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам детей в РФ Анна Кузнецова, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, генеральный директор «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева, а также другие представители государства, «третьего сектора» и профильного экспертного сообщества.

Партнёрами четвёртой смены форума выступили Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), а также институты Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребёнка в Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. В этом году площадка примет 7 тематических смен: «Молодёжные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ»; «Молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей»; «Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса»; «Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов»; «Молодые парламентарии и политические лидеры»; «Молодые политологи и социологи», а также «Молодые специалисты транспортной отрасли».

Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.

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