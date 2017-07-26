Илларион Гирс, , 20:05 — REGNUM

Одни будоражат российскую общественность антиконституционным лозунгом «Чечня — это не Россия». Другие, зачастую это одни и те же люди, признавая Чечню российской, требуют прекратить «кормить Кавказ». Бывает, увы, приходится встречать отвратительные проявлениями высокомерия по отношению к этому стратегически важному для России региону и его жителям.

Разумеется, абсолютное большинство людей, подверженных тяжёлому недугу кавказофобии, никогда не бывали на Северном Кавказе и знают о нём лишь понаслышке. Это неведение и порождает страхи и предубеждения.

Нельзя отрицать, что новости из Чечни дают поводы к серьёзным вопросам о положении в республике. Но чтобы честно ответить на них, надо прежде всего познакомиться с предметом суждения. В том числе и с этой целью я побывал в Чечне, принимая участия в работе медиа-школы «Грозный-2017», организованной ИА REGNUM и Фондом поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова при поддержке Министерства по делам молодёжи Чеченской Республики.

Между прочим, и это очень показательно, никто из чеченцев не просил отзываться о Чечне хорошо. Быть правдивым и только, вот какой была просьба. Не претендуя на всесторонний охват, полагаю общественно-полезным поделиться впечатлениями от увиденного собственными глазами; рассказать, какой предстаёт Чечня на самом деле, а не в рассуждениях клеветников России.

Чечня — это Россия

Чеченская Республика — неотъемлемая составная часть Российской Федерации, как de jure, так и de facto. Референдум 23 марта 2003 года в Чечне закрыл вопрос о государственной принадлежности этой республики. Почти единодушно чеченский народ выразил желание быть в составе России. Здесь трудно не провести параллель с общекрымским референдумом 16 марта 2014 года. Пророссийский выбор народа Чечни поддержало столь же бесспорное большинство при сопоставимой явке, что и в Крыму и Севастополе.

Речь не только о внешних признаках, вроде российской символики, которую можно видеть в Чечне повсюду. Русский язык здесь употребляется наравне с чеченским. Представители республиканской администрации безусловно заверяют, что в Чечне нет тех, кто желал бы отрыва от России. И мне во время посещения Чечни ни разу не пришлось усомниться в верности этих утверждений.

Грозный город живёт по средствам

В ходе двух чеченских войн город Грозный был практически полностью разрушен. Тогда серьёзно рассматривалась идея переноса столицы в Гудермес, поскольку как-то не верилось, что Грозный можно быстро восстановить. Однако по настоянию Ахмата Кадырова Грозный остался столицей Чечни.

Задачу скорейшего восстановления Грозного довелось выполнять уже Рамзану Кадырову, сменившему в 2004 году своего отца, после его трагической гибели, на посту главы республики. В мае 2016 года на Государственном совете по строительству президент России Владимир Путин сравнил восстановленный Грозный с Москвой, Санкт-Петербургом и городами Золотого Кольца России, отметив что Грозный — это город, которым можно гордиться. Мне не показались его слова преувеличением.

Вопреки молве, Грозный сегодня является одним из самых безопасных городов России. И это при полном отсутствии ощущения навязчивого полицейского присутствия.

Внешне ничто не напоминает о былой войне. Что-то восстановлено, что-то отстроено заново. В центре города возведена потрясающей красоты мечеть — Сердце Чечни, которая очень интересно смотрится на фоне небоскрёбов современного делового центра, выстроенного на противоположном берегу реки Сунжа. Высотки как бы дублируют минареты.

Грозный — чистый и уютный южный российский город со своей национальной и религиозной спецификой. По его улицам колесят автомобили в основном отечественного производства. Во всяком случае, мне не попадались баснословно дорогие, обычные для Москвы, роллс-ройсы, бэнтли и мерседесы, на которых якобы поголовно «ездят чеченцы за счёт русских».

Зато, дороги в порядке. И в Грозном, и в Аргуне, и вообще повсеместно в Чечне создаётся впечатление, что дотационные деньги расходуются с умом, добросовестно и бережливо. Избыточная роскошь в глаза не бросается.

Разговоры о том, что Чечню чуть ли не асфальтируют деньгами нелепы. Чечне выделяются субсидии в целях послевоенного восстановления, и это правильно. К тому же не лишне на примере Чечни продемонстрировать, что жить в мире с Россией лучше, чем в войне против неё.

Грозный-враг был уничтожен. Но есть Грозный-друг и относится к нему надлежит соответственно — по-дружески и любя.

Справедливость в делах — залог доверия Кадырову

Руководство Чечни располагает поддержкой своего народа, говорил участникам медиа-школы «Грозный-2017» депутат парламента Чеченской Республики Аднан Нагаев. По его словам, администрация Кадырова имеет поддержку, поскольку население ощущает справедливость управления. Это ключ к пониманию успехов в деле восстановления и развития Чечни, считает депутат.

В живом общении с нами Нагаев рассказал о том, что в чеченских школах осуществляется заимствованный из советского опыта проект «Возрождение ученических производственных бригад». Так в молодёжной среде культивируется уважение к труду и человеку труда, пояснил политик. Подобная риторика свидетельствует, что Чечня сегодня — это уже не только про вооружённую силу, но и про волю перековать мечи на орала. В суждениях о современной Чечне надо делать поправку на такой ход развития.

На улицах чеченских городов никто не побирается. В Чечне нет бездомных, как нет там и пьяниц. В республике не приветствуется кредитование под ростовщические проценты, там раньше, чем где бы то ни было в России искоренили игорный бизнес, а алкоголь продаётся только в магазинах и лишь один час — с восьми до девяти утра. С пороками в Чечне борются не только на словах. И не последнюю роль в этом деле играет истинная религиозность.

Сторонних наблюдателей часто смущает преимущественно исламский характер уклада жизни в Чечне. В Российской Федерации принята свобода вероисповедания, и Чечня пользуется ею, быть может, много больше других регионов. Что ж, это её право. Считайте это культурной особенностью региона, неотъемлемой частью его самобытности.

Религиозное рвение в политике чеченских властей не лицемерно. Жизнь с оглядкой на Бога имеет свои плюсы. Некоторые из них очевидны и уже упомянуты выше. К плюсам относится и неприятие коррупции, преступности вообще, показатели которой в Чечне являются одними из самых низких во всей России.

Болезненная историческая память Чечни

Однако здоровый образ жизни не означает всеобщего благоденствия и благодушия. Историческая память чеченского народа не свободна от стародавних обид. Мне приходилось слышать, что в Чечне ненавидят Ермолова и Сталина. Но при этом чеченцы не переносят своё отношение к этим историческим деятелям на татар, грузинов, русских и в их лице на всю Россию. Проклиная Сталина, Рамзан Кадыров призывает не держать зла.

Нельзя не признать за чеченцами права на историческую боль. Но, думаю, в большинстве своём им сложно оценить Сталина во всей полноте его государственной деятельности и в контексте той эпохи. Чеченцев можно понять, но соглашаться с ними в оценке Сталина, только исходя из факта депортации 1944 года, вовсе не обязательно. И, надо отдать им должное, придерживаясь своего мнения, они не отрицают права других на иной взгляд.

Важно другое, Рамзан Кадыров и равняющиеся на него земляки, помня о жертвах депортации, в своих устремлениях исходят из лучшего настоящего и будущего в России. В отличие, скажем, от прибалтов, они не одержимы тёмной стороной своего прошлого, в котором, кроме боли чеченцев, был и геноцид русских в Чечне 90-х годов прошлого века. Я эту тему тактично не поднимал. Россия решила Чечню не отторгать, и Чечня решила быть Россией, на том и строим наше общее лучшее здесь и сейчас, и, надеюсь, в будущем.

День Победы в Чечне ежегодно празднуется безоговорочно. Память о Великой Победе оскорбительным нападкам здесь не подвергается. Не забыто, что звания Героя Советского Союза в годы войны удостоились пять сыновей чеченского народа. И более двадцати чеченцев стали Героями России. Так были отмечены их заслуги в деле наведения конституционного порядка в самой Чечне и защиты Южной Осетии и Абхазии, то есть в конечном счёте — верность интересам России.

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И что, всё, других сложностей в Чечне нет?! Есть, но подходить к тому надо с умом и без истерики в духе «Новой Газеты». Едва ли в Чечне всё безоблачно, например, по части свободы слова и дискуссии о внутриполитических процессах, но всему своё время, там условно вчера лишь мир настал, нужно его укоренить в порядке, дискуссии подождут. Бытует там и относительно острая нетерпимость к гомосексуализму, но тиражируемые некоторыми СМИ слухи о массовых убийствах геев в Чечне не только не подтверждаются, но и опровергаются нахождением живых из списка «убитых». Более того, как мне показалось, подобная клевета оскорбляет чувство человечности в чеченцах. Повторюсь в заключение, там ещё совсем недавно война была, республика восстанавливается сообразно своим нравам и в правовом поле России.