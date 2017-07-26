Калужской таможней пресечена попытка ввоза в страну контрабанды из Индии

Калуга, , 18:41 — REGNUM Оперативными сотрудниками Калужской таможни в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен факт контрабанды в международном почтовом отправлении запрещенного в России сильнодействующих вещества, сообщает 26 июля корреспондент ИА REGNUM.

По информации ведомства, в адрес жительницы города Обнинска поступило международное почтовое отправление из Индии, содержащее 3000 таблеток, в состав которых входит трамадол (трамал).

Между тем, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации трамадол (трамал) является сильнодействующим веществом. Общая масса незаконно ввезенного вещества составила 675 грамм, что является крупным размером. Сильнодействующее вещество трамадол (трамал) изъято из оборота.

По данному факту Калужской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ «контрабанда сильнодействующих веществ». За данное деяние, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, с мая 2017 года сотрудники Калужской таможни проверили 3327 транспортных средств, ввозивших в регион «санкционную» продукцию. По результатам проверки уничтожено 80 тонн запрещенных товаров.