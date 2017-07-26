В Красноярске благоустраивают левобережную набережную Енисея

Красноярск, , 16:14 — REGNUM Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов провел выездное совещание по вопросу благоустройства левобережной набережной реки Енисей. В совещании приняли участие представители подрядной организации, разработчики проекта, депутаты Красноярского городского Совета депутатов.

Отметим, что в этом году в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды», инициированной фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе, в Красноярске проходит благоустройство дворовых территорий и знаковых общественных пространств. В ходе общественных обсуждений, интернет‑ и телеголосования красноярцы практически единогласно высказывались за модернизацию общественного пространства — левобережной набережной реки Енисей.

Марина, жительница Красноярска: «Несколько лет назад сделали ремонт набережной возле регистрационной палаты. Теперь та часть, как говорится, смотрится. Мы с подругами любим гулять по всей набережной, но сейчас в глаза бросается разница между участками. Думаю, что правильно принято решение о том, что нужно продолжать работу на всей территории».

Подрядчиком по разработке концепции благоустройства левобережной набережной реки Енисей по итогам конкурса было определено московское консалтинговое бюро «Strelka». Перед архитекторами-разработчиками были поставлены следующие задачи: учесть мнения и предложения горожан, касающиеся благоустройства набережной, использовать современные элементы формирования городских общественных пространств, сохранить самобытность красноярской набережной.

«В основном изменения этого года коснутся западной части набережной от дамбы острова Посадный до перекрестка с улицей Сурикова. Большое внимание уделено доступности общественного пространства: мы сделали спуск на нижнюю террасу на входах с улицы Декабристов и улицы Диктатуры Пролетариата, в восточной части появится лифт на вантовый мост. Следуя примеру наших предшественников, мы запланировали строительство спусков к воде. Что касается мебели, то лавочки, урны будут изготовлены из натурального дерева. Это решение одобрили и горожане, и наши коллеги из Москвы, и даже журналисты, которые смогли оценить удобство лавочек», — рассказал руководитель проекта Антон Шаталов.

В ходе совещания главе города представили концепцию проекта, этапы и сроки проведения работ.

Так, уже с 28 июля подрядная организация приступит к реализации первого этапа благоустройства набережной. На участке в районе регистрационной палаты начнётся устройство беговой дорожки, оснащенной специальным спортивным покрытием, установка малых архитектурных форм, обустройство освещения.

В соответствии с проектом на набережной также планируется выполнить работы по озеленению, установить малые архитектурные формы, детские игровые площадки с резиновым покрытием, амфитеатр, обустроить освещение и электроснабжение. Подчеркнем, что озеленение территории будет проводиться как в этом, так и в следующем году. Оценить всю красоту ландшафтных работ по посадке деревьев, кустарников и многолетних цветов на левобережной набережной горожане смогут уже следующим летом.

«Также мы частично заменим покрытие на верхней террасе, организуем «Ландшафтный парк» в районе насосной станции на месте парковки, смонтируем сцену под Коммунальным мостом. Все работы будут выполняться поэтапно, потому что перед нами поставлена задача — не перекрывать набережную полностью, не перекапывать всю территорию общественного пространства одномоментно. Мы понимаем, что набережная даже в период ремонта должна остаться местом для прогулок, занятий спортом, проведения мероприятий», — рассказал руководитель подрядной организации Сергей Монастыршин.

Завершить первый этап благоустройства, запланированный на 2017 год, необходимо в течение 60 календарных дней. Гарантия на выполненные работы в соответствии с муниципальным контрактом — три года.

В ходе совещания Эдхам Акбулатов поручил представителям заказчика в течение сегодняшнего дня получить ордера на проведение работ, синхронизировать план мероприятий на территории набережной с этапами проведения благоустройства. Подрядной организации поручено подготовить еженедельный план-график по каждому участку.

«Проект по благоустройству левобережной набережной реки Енисей реализуется в рамках комплексной федеральной программы, которая была провозглашена Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. На её реализацию выделено 25 млрд рублей в целом по стране, с учётом софинансирования региональных бюджетов общий объём средств — более 40 млрд рублей. Такого рода масштабных вложений в развитие общественных пространств городов за последние десятилетия не осуществлялось. Это очень важный для всей страны проект, и, безусловно, он важен для Красноярска. Первоначальный комплекс работ по благоустройству левобережной набережной реки Енисей будет начат на этой неделе. Но это ни в коем случае не подразумевает, что набережная будет закрыта для жителей. И заказчику, и подрядчику дано чёткое поручение сформировать график проведения благоустроительных работ таким образом, чтобы люди имели возможность гулять по территории набережной, проводить мероприятия, заниматься спортом. Рассчитываю, что будут сделаны правильные выводы, и работы будут проводиться должным образом. Главный контролёр — красноярец, и я уверен, что заказчик, подрядные и субподрядные организации отдают себе отчёт, что ремонт набережной — это дело чести. От того, насколько качественно и своевременно будут проводиться работы, во многом зависит репутация организаций», — подвел итоги выездного совещания глава города Красноярска.