Открывается четвертая смена образовательного форума «Таврида»

Симферополь, , 15:47 — REGNUM

В работе Форума примут участие композиторИгорь Крутой, певицаОльга Кормухина, российский музыкальный продюсеркомпозитор, поэтесса, сценарист и режиссёр. Владелец и генеральный продюсер в ООО «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн» Елена Кипер, советская грузинская и российская оперная певица, солистка и помощник главного дирижёра — музыкального руководителя Большого театра, народная артистка СССР Маквала Касришвили, рок-музыкант, экс-лидер группы «Парк Горького» Александр Белов и многие другие.

Форум проводится во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина от 20 апреля 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цель форума — создание условий для самореализации молодых профессионалов творческих направлений деятельности и формирование молодёжных профессиональных сообществ в сфере культуры.

В 2017 году участниками форума «Таврида» на Бакальской косе станут 3000 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет — преподаватели творческих профессий и молодые профессионалы различных творческих направлений из всех регионов Российской Федерации и целого ряда стран ближнего и дальнего зарубежья.

Программа форума состоит из 8 тематических смен: «Молодые композиторы, музыканты и хореографы», «Молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры», «Молодые художники, скульпторы и искусствоведы», «Молодые преподаватели истории», «Молодые писатели, поэты и критики», «Молодые режиссёры, продюсеры и актёры театра и кино» и «Молодые журналисты региональных и местных СМИ». В 2017 году впервые будет проведена восьмая смена, на которую будут приглашены лучшие участники всех смен за три года. Эта смена пройдет под названием «Творческая команда страны».

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