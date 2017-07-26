В черте Мурманска произошёл управляемый взрыв бомбы времён войны

Мурманск, , 15:38 — REGNUM

В Мурманске в акватории Семёновского озера подорвали бомбу времён Великой Отечественной войны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, мероприятие прошло в штатном режиме, его провели сапёры Северного флота.

«Заряд взрывоопасного предмета по оценке специалистов составил порядка 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, — сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга. — После оценки его состояния было принято решение уничтожить предмет на месте».

Напомним, проведению операции было посвящено специальное совещание, которое прошло в областном центре накануне, 25 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе мероприятия стало известно, что осколки снаряда могут разлететься на километр, в связи с чем было принято решение об эвакуации жителей района Мурманска, власти ограничили движение транспорта.

Отметим, снаряды времён войны находят в Мурманске регулярно. В частности, на прошлой неделе сапёры Северного флота обезвредили боеприпас с территории стройки филиала Нахимовского училища.

Там, где 1 сентября начнёт свою работу «Нахимовка», в течение весны 2017 года было обнаружено сразу несколько различных снарядов, они также были уничтожены.

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