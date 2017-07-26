В Ярославской области жители добились ремонта «сенной» дороги

Ярославль, , 15:23 — REGNUM На дороге Ляпино-Прусово под Ярославлем пройдет ямочный ремонт — его сделают благодаря необычной акции местных жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Ремонт дороги Ляпино-Прусово был завершен в 2017 году на 50%. Качественная дорога доходит до середины деревни Гаврилово, а дальше сплошные ямы. Не сделанными остались 2,5 километра дороги от Гаврилово до Прусова. Местные жители провели акцию протеста против некачественных дорог: обвели ямы и пробоины на дороге краской, а внутрь засыпали сухое сено

«Мы дали задание ГП Ярославской области «Ярдормост» провести ямочный ремонт 500 квадратных метров покрытия. Начать должны с 1 августа и за две недели управиться. Но, к сожалению, капитального ремонта дороги в этом и следующем году ждать не надо. Мы собираемся включить эту дорогу в программу по ремонту на 2019−2020 годы» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета управления автомобильными дорогами и взаимодействия с органами местного самоуправления департамента транспорта Ярославской области Денис Замараев.

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