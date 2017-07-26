В Поморье появится «Большой Архангельск»

Архангельск, , 15:05 — REGNUM Архангельск, Новодвинск, Северодвинск и Приморский район объединят в агломерацию к концу 2017 года. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Объединение будет носить название «Большой Архангельск» и станет не территориальным объединением муниципальных образований, а их экономической и нормативно-правовой коалицией. По мнению правительства Архангельской области, это позволит привлечь больше инвестиций и господдержки в регион.

«Немало необходимых, мощных проектов по развитию территорий не находят финансирования, поскольку по отдельности каждый из наших муниципалитетов зачастую неконкурентоспособен, — считает заместитель главы Архангельска Николай Евменов. — Возьмем простой пример: идея открытия аквапарка выглядит для инвестора гораздо более привлекательно, если речь идет о потенциальных клиентах из четырех муниципальных образований, а не только из столицы Поморья».

Правительство региона уверено, что создание агломерации откроет новые возможности для участия в федеральных программах, которые подразумевают софинансирование из местных и региональных бюджетов.

Рабочая группа, в которую вошли представители всех четырех муниципальных образований, уже принялась за создание паспорта проекта, завершить который предстоит в августе этого года. До конца 2017 года будет создана организационная структура, продумано правовое обеспечение и запущены пилотные проекты уже в рамках агломерации. Задачей властей становится улучшение общей инфраструктуры Поморья.