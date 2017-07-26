Роботы в России получат права

Москва, , 14:57 — REGNUM О столь существенных изменениях в области беспилотного транспорта сообщили руководители рабочей группы Государственной Думы РФ по законодательному регулированию беспилотных транспортных средств, больших данных и блокчейна.

По мнению этой группы, носящей название «Право Роботов» (создана в ГД в рамках в рамках Экспертного совета по Цифровой экономике), принятие закона должно состояться как можно скорее. Речь идет о федеральном законе, который позволит использовать беспилотные авто на дорогах общего пользования.

«Считаем, что срок, указанный в проекте программы «Цифровая экономика» (согласно проекту программы, ко 2-му кварталу 2019 года России предстоит отрегулировать правовые вопросы робототехники и искусственного интеллекта) — слишком долгий, необходимо успеть разработать такой законопроект и принять его уже в первом квартале 2018 года».

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что формирование цифровой экономики становится вопросом национальной безопасности. По словам президента, цифровая экономика — это не отдельная отрасль, а уклад жизни, новая основа развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы и всего общества.

«Цель таких рабочих групп — подготовка рекомендаций и проектов закона для принятия соответствующего правового регулирования отрасли беспилотных автомобилей, BigData, блокчейна. А учитывая, что наши рабочие группы — это единственные подобные объединения, созданные на площадке законодательного органа власти, уверен, что в ближайшее время у российского сегмента цифровой экономики появится законодательное регулирование» — заявил Председатель АНО «Право Роботов» Никита Куликов.

В рабочие группы по беспилотникам и большим данным, в качестве экспертов по организации логистики, перевозок и контроля процессов, приглашено руководство отечественной транспортной компании Traft, представители которой являются постоянными экспертами ИА REGNUM в вопросах ЭРА-ГЛОНАСС, перевозок и беспилотного транспорта

«Весь накопленный нами опыт в сфере логистики и текущие проекты по регулированию беспилотников и большим данным мы «распакуем» в рамках рабочей группы Госдумы», — отмечает А. Мурядан, исполнительный директор Traft.

По мнению эксперта, именно отсутствие законодательной базы остается сегодня главным препятствием для эффективного развития беспилотных транспортных средств в России и во всем мире.

На сегодняшний день открытыми остаются вопросы уголовной и гражданской ответственности в сфере применения беспилотных ТС, вопросы страхования и процедуры разбора ДТП с участием такого автомобиля.

«Все эти вопросы необходимо проработать комплексно и создать принципиально новый федеральный рамочный закон и целую правовую экосистему вокруг него», — к такому мнению склоняется эксперт.

В состав рабочих группы также вошли представители законодательных и исполнительных органов власти, государственных компаний, представители бизнеса — ключевые разработчики данных технологий, представители операторов связи, банков, общественных организаций, страховщики и транспортные компании.

В заключение добавим, что принятие закона о применении беспилотных транспортных средств послужит драйвером в процессах разработки таких автомобилей. Сейчас у каждого российского производителя есть собственный программы беспилотного транспорта. Особенно в этом преуспели Камаз и Волгабас, имеющие ходовые макеты автобусов и грузовой техники.

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