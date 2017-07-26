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В Москве зафиксирован самый жаркий день в 2017 г

Общество

21 июля Гидрометцентр сообщил, что с 25 июля в Москве начнет повышаться температура воздуха

Москва, 26 июля 2017, 13:53 — REGNUM  Температура воздуха в Москве на базовой метеостанции к 12:00 мск составила 26,8 градуса, что является рекордом тепла с начала 2017 года. Об этом, как передает телеканал НТВ, сообщили в городском метеобюро.

«Температура воздуха на базовой московской метеостанции к полудню среды (26 июля) поднялась до 26,8 градуса и продолжит расти во второй половине дня», — говорится в сообщении.

21 июля Гидрометцентр сообщил, что с 25 июля в Москве начнет повышаться температура воздуха, который может прогреться до +30 °C.

По информации специалистов, 27 июля температура воздуха в столице достигнет отметки +24…+29 °C, а к 28 июля воздух может нагреться до +31 °C.

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