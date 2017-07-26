Рост национализма на постсоветском пространстве: в выигрыше Китай?

Астана, , 14:12 — REGNUM Распад Советского союза стал причиной возникновения у России постимперского синдрома, а у остальных стран СССР — постколониального, и сейчас главная задача интеллектуалов постсоветского пространства преодолеть это, помогая друг другу. Так считает казахстанский социолог Есет Есенгараев. Его мнение приводит сегодня, 26 июля, ресурс 365info.kz.

По словам Есенгараева, одной из главных задач является трансформация сложившегося в головах понятия «патриотизм» и возврат ему изначального смысла.

«Патриотизм у нас и в бывших союзных республиках приобретает очень часто упрощенную форму, подразумевая только защиту страны, а также негативное отношение к другим народам. Некоторые люди не могут просто любить свою родину. Им обязательно нужно параллельно кого-то ненавидеть, тем самым «подпитывая» свои чувства. Их патриотизм — это практически разновидность ксенофобии. Хотя в здоровом понимании любовь к родине подразумевает гордость человека за достижение своей страны, когда он болеет за нее душой, стремясь прежде всего своей работой, а также общественной активностью исправить недостатки», — отмечает социолог.

Есенгараев полагает, что развал Союза сформировал в каждой из стран определенную группу так называемых национал-патриотов, которые, как правило, «ориентированы на прошлое и постоянно копаются в его «болячках». Появилась определенная категория людей, которая считает, что в дореволюционном или советском периоде люди жили лучше, но «внешние силы» разрушили эту жизнь. А стало быть, нужно возвращать утраченное, в том числе территории, некогда входившие в состав империи. Такого мнения, по его словам, придерживаются некоторые русскоязычные казахстанцы и российские националисты.

«Россия была центром Советского Союза. И русские были политически доминирующим народом. Хотя экономически жизнь русских не была лучше жизни остальных народов. Но распад СССР вызвал постимперский синдром, базирующийся на комплексах от потери роли «старшего брата». Хотя если бы на месте русских были казахи, украинцы или, допустим, латыши, у них был бы точно такой же синдром. В основе постимперского синдрома лежит острое желание восстановления своего былого величия, в том числе «естественных» границ того периода. Хотя в истории нет такого понятия, как «естественные границы» — народы всегда перемещались. Если мыслить такими понятиями, то и крымские татары могут сейчас заявить, что их границы располагались вплоть до Подмосковья», — говорит Есет Есенгараев.

Социолог отмечает, что политика территориальной экспансии была успешна только в древнем мире и в средние века, так как «с захватом территорий увеличивалась налогооблагаемая база, рабочие руки, сырье и рынки сбыта». Современный же мир предоставляет другие методы решения экономических вопросов и в их числе — лучшие технологии, лучшее качество знаний, человеческий капитал, а также идеологическое и смысловое доминирование.

«Архаическая политика, ориентированная на территориальную экспансию в первую очередь, вредит тем государствам, от которых исходит. Она приводит к краткосрочному психологическому эффекту, но в долгосрочном плане отвлекает страну от современного развития. А по законам геополитики, если слабеет одна большая держава, например, Россия, то соседняя держава имеет от этого только дивиденды. В данном случае это Китай, ставший сегодня второй экономической державой в мире», — отмечает Есенгараев.

Что касается Казахстана и других постсоветских стран, то тут, по мнению эксперта, возникший постколониальный синдром характеризуется желанием страны максимально отдалиться от бывшей метрополии.

«Они были российскими колониями, а в советские годы — уже не колониями, а республиками, которым все равно приходилось подчиняться Москве. Но наряду с диктатом центр способствовал развитию «национальных республик». Советский этап нашего развития, конечно, имел и позитивные, и негативные последствия. Итоги зависят от способов интерпретаций. Если для одних советское прошлое видится только позитивно, то националистически ориентированные люди определяют его как негативный период истории и считают, что казахов в 30-е годы намеренно подвергали уничтожению. Хотя в те времена не жалели ни русских, ни украинцев, ни евреев, ни татар — все были на равных. И доказательств, что было решение уничтожать именно казахов, ни у кого нет. Наши национал-патриоты, вместо того, чтобы заниматься современными проблемами, улучшая жизнь в настоящем, продолжают копаться в «болячках» прошлого. Да, их нужно открывать и объяснять людям, что произошло. Но абсолютизировать эти «травмы» и жить ими — это психологическая проблема, болезнь своего рода», — считает он.

Есенгараев убежден, что у людей, подверженных как постимперскому, так и постколониальному синдромам, нет программы реалистичного современного развития, их лозунги основываются на обидах, а не на рациональной платформе. Оба этих синдрома загоняют народы в ловушку взаимных обвинений и обид, являясь негативным последствием распада империи. Более того, возникает риск создания плодотворной почвы для насаждения радикально-националистических лозунгов и призывов — по убеждению социолога в странах, где наблюдаются проблемы с развитием и которые испытывают кризисные состояния, люди особенно предрасположены к их восприятию.

«Взять, к примеру, немецкий народ — очень образованный и внесший огромный вклад в развитие человечества. Тяжелейшая психологическая травма, полученная немцами из-за поражения в войне, была усугублена воздействием Великой депрессии. Именно в этот период они оказались предрасположены к лозунгам самого радикального национализма — фашизма. В условиях, когда страны испытывает хронические трудности, связанные с развитием, лозунги национализма и религиозные идеи становятся очень востребованными», — поясняет Есенгараев.

В то же время социолог убежден, что именно Казахстану это не грозит, так как в стране межэтнические отношения не приобрели в большинстве своем крайних форм. По его наблюдениям, у казахстанцев в большинстве своем сохранился иммунитет против радикального национализма, но его необходимо постоянно поддерживать и укреплять.

«Согласие между этносами в нашей стране поддерживается благодаря государственной политике, преобладающим ценностям и установкам казахстанского народа. Но говорить, что у нас все благополучно и гармонично, мы тоже не можем. В сетях, прессе и повседневной жизни мы наблюдаем определенные негативные проявления межэтнических комплексов и установок. И если мы не будем их обсуждать и преодолевать, это может обернуться для нас более масштабными негативными последствиями. Тем более есть силы, которые заинтересованы в популяризации таких убеждений, чтобы использовать их в политических целях», — убежден социолог.

Напомним, Есет Есенгараев — кандидат исторических наук, работает в сфере социологии и политологии. Научные интересы связаны с проблемами модернизации, эволюции институтов. Имеет большой опыт в преподавательской деятельности в сфере высшего образования и консалтинговых услуг по проблемам социально-политических технологий. Публикуется в научных изданиях Казахстана и России, а также в различных СМИ Казахстана по общественно-политическим вопросам.

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