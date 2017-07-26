Миграцию не остановить: 500 человек уехали из Мурманска с начала года

Мурманск, , 13:04 — REGNUM

В Мурманской области продолжается миграционная убыль населения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом свидетельствует актуальная статистика, обнародованная Мурманскстатом.

«На 1 июня 2017 года, по оценке, в области проживало 757,1 тысячи человек, — сказано на сайте ведомства. — Численность населения с начала 2017 года сократилась на 0,5 тысячи человек».

По данным Мурманскстата, в январе — июне 2017 года в области родилось 3938 человек — это на 8,8% меньше, чем в январе — июне 2016 года. В то же время в Заполярье снизилось и количество умерших: на 4,7%, и составило 4274 человека.

Напомним, ИА REGNUM уже сообщало о том, что в ближайшие несколько лет из Мурманской области продолжат уезжать люди. Специалисты прогнозируют снижение среднегодовой численности населения Мурманской области за период 2016—2019 годов на 17,2 тыс. человек. Спустя несколько лет она должна составить 747 тыс. человек.

Добавим, несмотря на принимаемые правительством меры по созданию адекватных условий жизни в суровом климате, северяне не испытывают большого энтузиазма по поводу работы в Арктике — недавно к такому выводу пришли социологи.

Согласно результатам проведённого исследования, лишь каждый третий респондент трудоспособного возраста готов поработать в Арктике вахтовым методом.

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