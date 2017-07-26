В Ярославле новый фонтан откроют к Дню ВДВ

Ярославль, , 12:16 — REGNUM Новый фонтан на площади Юности откроется 1 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор ДГХ мэрии Ярославля Михаил Кузнецов.

В конце июня на площади Юности завершились строительно-монтажные работы по установке фонтана. Далее начались работы по оформлению территории. Пешеходная поверхность фонтана выложена безопасной нескользящей гранитной плиткой, специалисты установили светомузыкальное оборудование.

И вот сегодня директор ДГХ мэрии Ярославля Михаил Кузнецов назвал дату открытия фонтана: вечером 1 августа всех жителей приглашают на торжественную церемонию со световым шоу.

Это будет поющий светомузыкальный фонтан, дважды в день в вечерние часы он будет радовать жителей и гостей города сорокаминутным светомузыкальным представлением. Высота струй будет достигать семи метров. Репертуар жители области выбрали сами: большинство проголосовало за классику.

Управление фонтаном будет осуществляться из подземного технического помещения. Сейчас туда заведено оборудование, идет монтаж коммуникаций.

Ограждение вокруг фонтана снимут уже на этой неделе, сейчас Горзеленхоз восстанавливает газоны. Обещают и еще один сюрприз: на площади рядом с фонтаном будет располагаться новая детская площадка, ее установят в августе. Работы будут проводиться поэтапно: сначала откроют фонтан, потом установят детскую площадку и обновят малые архитектурные формы: скамейки, урны. По словам главного архитектора Ярославской области Михаила Кудряшова, одновременно завершить все невозможно: это связано с поставкой оборудования, технологией проведения работ, взаимодействием подрядчиков на площадке — это сложный комплексный процесс.