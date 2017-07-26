Власти КНР сообщили об эвакуации 3 тыс. жителей провинции Шэньси

Пекин, , 12:06 — REGNUM Национальное метеорологическое бюро КНР сообщило о введении повышенного «синего» уровня общественной опасности на территории провинции Шэньси, где уже несколько недель продолжаются дожди. Власти провинции заявили об экстренной эвакуации 3 тыс. местных жителей, чьим домам угрожают оползни или затопление.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в городе Юйлинь, где за несколько дней выпала месячная норма осадков. Накануне городское метеорологическое бюро повысило уровень общественной опасности до последнего — «красного» уровня, пишет «Чжунго жибао».

В ряде уездов сохраняется угроза прорыва дамб. В ночь с 25 на 26 июля была прорвана дамба в уезде Суйдэ, в результате чего более 30 населенных пунктов оказались в зоне подтопления.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство гражданской администрации КНР начало предварительный подсчет ущерба, причиненного наводнениями, которые были вызваны многодневными проливными дождями. Наибольший урон непогода нанесла 4 провинциям: Цзянсу, Хубэй, Хэнань и Сычуань. Всего за 4 дня на территории данных провинций погибли 93 человека.

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