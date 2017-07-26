На ремонт стационара мурманского онкодиспансера потратят 30 млн рублей

Мурманск, , 11:52 — REGNUM

На следующей неделе в Мурманске стартует капитальный ремонт стационара радиологического отделения областного онкологического диспансера. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стало известно по итогам выездного совещания, посвящённого проведению работ.

«В отделении завершены работы по ремонту систем водоснабжения, канализации, вентиляции и электроснабжения, — сообщили в пресс-службе регионального правительства. — Основная фаза ремонта начнётся на следующей неделе. В рамках ремонта планируется заменить более 900 метров труб и отремонтировать более 1 тысячи квадратных метров помещений».

Напомним, ремонт радиологического отделения Мурманского онкодиспансера начался в сентябре 2016 года. Как сообщало ИА REGNUM, на состояние учреждения неоднократно жаловались его пациенты.

Добавим, Мурманский областной онкологический диспансер оказывает медицинскую помощь всем жителям региона. Диспансерная группа составляет более 19 тысяч онкологических пациентов. В год в диспансер госпитализируется около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из которых получают необходимую помощь в условиях дневного стационара.

В 2016 году в диспансере были выполнены работы по ремонту кровли радиологического корпуса, замене оконных блоков, вводно-распределительных устройств, пожарных дверей и люков на общую сумму 8 миллионов рублей.

По данным властей, ремонт помещений стационара в текущем году проводится также на средства регионального бюджета — в том числе и на приобретение мебели будет потрачено более 30 миллионов рублей. Предполагается, что радиологическое отделение начнёт работу в обновлённом виде до конца 2017 года.

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