Бюджет благотворительного фонда ММК в III квартале составит 160 млн рублей

Магнитогорск, Челябинская область, , 11:33 — REGNUM

«В мероприятиях, посвященных Дню знаний, примут участие более 10 тыс. детей и подростков города Магнитогорска и близлежащих сельских районов. Мероприятия пройдут на базах школ, детских садов, клубов и других учреждений города. В организации и проведении этих мероприятий примут активное участие депутаты Законодательного собрания области и городского собрания депутатов, представляющих ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Будет оказана благотворительная помощь 28 специализированным и интернатным учреждениям города и близлежащих сельских районов. Для приобретения школьных принадлежностей 1,6 тыс. семей, имеющих первоклассников, получат материальную помощь. Для детей из семей, потерявших кормильца вследствие несчастного случая на производстве, будет организована загородная поездка, а для первоклассников из категории детей с ограниченными возможностями здоровья — праздничное мероприятие в столовой «Ветеран» с вручением подарков», — говорит представитель ММК.