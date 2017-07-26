Ярославль, , 11:28 — REGNUM В Ярославле сгорел объект культурного наследия «Дом для служащих Ярославской Большой мануфактуры». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Ольга Мазанова.

25 июля в районе девяти вечера в здании на улице Стачек, 63 на третьем этаже вспыхнул огонь. Пожар тушили несколько часов.

Пять лет назад Красноперекопские корпуса, входящие в комплекс жилых зданий Ярославской Большой мануфактуры, включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Месяц назад дом был расселен.

По информации от жителей района, после расселения деревянная входная дверь в подъезд №3, выходящий в сторону сквера, оказалась открытой. Из 3-го подъезда дома неизвестные люди периодически выносили стройматериалы.

Ольга Мазанова просила срочно провести проверку и принять необходимые меры в связи с причиненным ущербом культурному наследию центра Ярославля и обязать застройщика принять меры по сохранению дома-памятника.

Буквально в день пожара градозащитница написала письмо директору департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Дмитрию Турбину.

«Прошу срочно остановить разграбление объекта культурного наследия «Дом для служащих Ярославской Большой мануфактуры». Обязать собственника выполнить консервацию расселенного жилого дома и провести проверку законности частичного демонтажа конструкций элементов ОКН в подъезде №3» — написала градозащитница Ольга Мазанова.

Но отреагировать органы охраны памятников не успели: дом загорелся. Его дальнейшая судьба неизвестна.