Жители 78 регионов России подали заявки на дальневосточные гектары

Владивосток, , 11:29 — REGNUM В России подано свыше 97,7 тыс. заявок на получение дальневосточных гектаров. Среди указанного числа заявок почти 22 тыс. направили граждане, проживающие за пределами ДФО — на территории 78 субъектов страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

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Всего желание получить бесплатную землю на Дальнем Востоке изъявили свыше 97,7 тыс. человек, из которых 22 тыс. в макрорегионе не проживают.

Среди 78 субъектов страны самыми активными пользователями программы по выделению дальневосточных гектаров стали жители Москвы и Московской области — 3 тыс. заявок, от жителей Санкт-Петербурга поступила примерно 1 тыс. заявок, замыкают пятёрку Свердловская область и Краснодарский край.

К настоящему времени в пользование переданы 25,2 тыс. земельных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Федерации накануне, 25 июля, одобрил поправки, которые позволят выделять дальневосточные гектары в охотугодьях. Кроме того, граждане смогут получать землю, на которой расположены защитные леса отдельных категорий.

По прогнозам главы Минвостокразвития РФ Александра Галушки, до конца 2017 года будет подано 150 тыс. заявок на дальневосточные гектары. В пользование должно быть передано не менее 50 тыс. участков.