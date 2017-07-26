Миллиардер из КНР пожертвовал на благотворительность 6 млрд юаней

Пекин, , 10:14 — REGNUM Основатель и председатель правления китайской корпорации Midea Group Хэ Сянцзянь перевел 6 млрд юаней ($889 млн) в благотворительный фонд, созданный миллиардером в декабре 2013 года. По словам бизнесмена, выделенные деньги будут потрачены на борьбу с нищетой, образование и медицинскую помощь нуждающимся.

«Я во многом обязан правительству КНР. Благодаря открытию экономики, многочисленными реформам и национальной политике я смог создать свою империю и развить бизнес. Поэтому благотворительность — это моя прямая обязанность. Я готов оказать помощь властям страны в борьбе с нищетой на территории КНР», — заявил журналистам Хэ Сянцзянь.

За распределение средств будет отвечать сын бизнесмена Хэ Цзяньфэн, который был утвержден на должность главы благотворительного фонда. По его словам, благодарность людей — наивысшая ценность, не сравнимая с многомиллионным состоянием, пишет «Сина синьвэнь».

Согласно последним данным, опубликованным Forbes, состояние Хэ Сянцзяня оценивается в $14,8 млрд. Бизнесмен занимает девятую строчку в списке богатейших жителей Китая. В общемировом рейтинге основатель Midea Group расположился на 136 месте.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, американский миллиардер Уоррен Баффет передал на благотворительные цели $3,17 млрд. Пожертвование в виде акций компании Berkshire Hathaway получили фонд Билла и Мелинды Гейтс и структуры, связанные с семьей самого Баффета.

Читайте ранее в этом сюжете: Миллиардер Баффет передал на благотворительные цели свыше $3 млрд