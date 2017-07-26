Корвет ВМС Китая прибыл во Владивосток

Владивосток, , 08:47 — REGNUM Корвет ВМС НОАК Китая «Хуангши», который планирует принять участие в международном конкурсе по морской выучке «Кубок моря-2017», прибыл 26 июля во Владивосток. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Владимир Матвеев.

По его словам, торжественная церемония встречи корабля прошла на 33-м причале Корабельной набережной Владивостока.

«Присутствовали представители командования ТОФ, дипломатического корпуса КНР, рота почетного караула с оркестром штаба ТОФ», — отметил он.

Напомним, что международный конкурс «Кубок моря-2017» пройдет в акватории залива Петра I и в частях ТОФ и ВМФ с 1 по 12 августа.