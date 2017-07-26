Военные РФ доставили гумпомощь вооруженной оппозиции в Сирии

Дамаск, , 08:30 — REGNUM Военные Российской Федерации впервые доставили гуманитарную помощь в сирийскую Восточную Гуту для представителей вооруженной оппозиции. Об этом сообщает в среду, 26 июля, телеканал НТВ.

«Российские военные впервые доставили гуманитарный груз бойцам сирийской вооруженной оппозиции в Восточной Гуте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продукты и медикаменты, всего около 15 тонн груза, были переданы представителям вооруженной оппозиции на нейтральной территории в зоне деэкскалации.

«Работа гуманитарного коридора в зоне деэскалации стала возможной благодаря договоренностям между Минобороны России и представителями умеренной сирийской оппозиции», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля в юго-западной части Сирии вступило в силу соглашение о перемирии, которое на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге поддержали президент США Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин.

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