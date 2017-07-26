«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный антивирус

Москва, , 07:52 — REGNUM Компания «Лаборатория Касперского» официально запустила бесплатный антивирус Kaspersky Free. Об этом сообщил глава компании Евгений Касперский в своем блоге.

«Мы объявляем о глобальном всемирном запуске бесплатного антивируса Kaspersky Free, — говорится в сообщении. — Для всех желающих, «безвозмездно, то есть даром».

Отмечается, что данное решение было принято в связи с тем, что многие пользователи по тем или иным причинам не могут себе позволить платную защиту компьютеров.

При этом в сообщении главы компании говорится, что Kaspersky Free не будет конкурировать с платными версиями, в которых есть множество дополнительных функций.

«В прошлом году продукт успешно «отпилотировался» в регионе Россия-Украина-Белоруссия, в Китае, а также и в «Нордиксе» (это Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия)», — говорится в сообщении.