Delta Airlines: Гражданина РФ сняли с рейса из-за нарушений правил

Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Информация о том, что гражданина Российской Федерации якобы высадили из самолета «Сиэтл-Атланта» американской компании Delta Airlines за «оккупацию Крыма», не соответствует действительности. Об этом сообщили РИА «Новости» в авиакомпании.

По данным авиакомпании, гражданина РФ сняли с рейса за то, что молодой человек нарушил правила безопасности.

«В то время как рейс 1588 из Сиэтла в Атланту, отправлявшийся 24 июля, готовился к взлету, прибывший с опозданием пассажир прорвался через закрытую дверь на выходе на посадку и тем самым вызвал срабатывание сигнализации, — говорится в заявлении авиакомпании. — Результатом нарушения правил безопасности стало то, что клиента допросили правоохранительные органы, а затем ему перенесли бронирование на более поздний рейс в Атланту».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля с рейса Сиэттл — Атланта авиакомпании Delta Аir Lines был снят пассажир из РФ.

Позже гражданин РФ в социальной сети написал: «Пассажир рядом со мной отказался летать, потому что, по его словам, я был оккупантом Крыма, как и другие граждане России».

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