Мормоны в Канаде: бывшим епископам грозит тюрьма за многоженство

Оттава, , 07:48 — REGNUM Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия грозит двум бывшим епископам мормонской церкви тюремным заключением, передает 25 июля Die Tagesschauspiel.

Оба мормона обвиняются в многоженстве: у Уинстона Блэкмора насчитывается 24 жены и 146 детей, а у его зятя Джеймса Олера — пять жен.

Несмотря на то, что суд еще не огласил свое окончательное решение, в СМИ просочилась информация, что им обоим грозит до пяти лет тюрьмы.

Подсудимые живут в общине Баунтифул, где проживают около 1,5 тыс. сторонников полигамии. Они утверждают, что все их браки заключены в соответствии с правилами мормонской церкви (Фундаменталистская церковь Иисуса Христа Святых последних дней).

Ранее их не могли обвинить в полигамии, так как это бы нарушало право на свободу вероисповедания, но в 2011 году судом было решено, что последствия полигамии дают достаточно оснований, чтобы ограничить религиозную свободу мормонов.

Сообщается, что полигамию признают только мормоны—фундаменталисты, от которых остальные мормоны открещиваются, так как официально отказ от многоженства был оглашен ими еще в конце XIX века.