Посольство РФ в США разберется с конфликтом пассажиров самолета из-за Крыма

Вашингтон, , 04:21 — REGNUM Обстоятельства, при которых с рейса Сиэттл — Атланта был снят российский пассажир, изучает посольство РФ в Вашингтоне. Об этом дипломатическое ведомство сообщило в Facebook.

«Разбираемся», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 июля с рейса Сиэттл — Атланта авиакомпании Delta Аir Lines был снят российский пассажир.

«Пассажир рядом со мной отказался летать, потому что, по его словам, я был оккупантом Крыма, как и другие граждане России», — написал российский пассажир в социальной сети.

По словам пассажира, авиакомпания согласилась с позицией противоположной стороны конфликта, и российский гражданин не смог отправиться в Атланту. Российский гражданин был вынужден лететь другим рейсом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года пассажиру Easyjet пришлось пропустить свой рейс из-за того, что одной женщине не хотелось лететь вместе с темнокожим мужчиной.

«Одна пассажирка сказала, что она не чувствует себя в безопасности вместе с вами», — аргументировали ему в авиакомпании.

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