Вопрос с вылетом 6-летней гражданки РФ из Турции улажен

Анкара, , 01:31 — REGNUM Проблему с вылетом из Турции российской шестилетней девочки удалось решить, передает Russia Today.

Как пояснила пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова, девочка, которую не выпускали из Турции в Россию, должна вылететь домой 26 июля вместе со своим отцом. Проблема решена усилиями российских дипмиссий, в том числе устранены все «технические проблемы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская девочка, мать которой задержали, не смогла вовремя покинуть Турцию, несмотря на то, что за ней прилетел ее отец.

Напомним, в середине июля турецкие власти задержали женщину с двумя детьми и гражданским мужем по подозрению в сотрудничестве с сирийскими террористами. Семья намеревалась вылететь в Сирию, нарушив турецкое законодательство.

Когда семью задержали, отец шестилетней девочки, бывший муж пытавшейся бежать в Сирию женщины, сделал запрос о передаче ему ребенка. У него есть законные права на свою дочь.

Пока он не забрал ребенка, девочка находилась в Турции в центре временного содержания с матерью. При оформелении документов на выезд возникли затруднения, которые теперь решены.

Также российская дипломатическая миссия оказывает поддержку остальным задержанным. Вероятно, всех задержанных депортируют в Россию.

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