Вторник, 25 Июля 2017 года
23:11:22 МСК

Ракетный крейсер «Пётр Великий» пришёл в Кронштадт

Общество

В День ВМФ России — 30 июля на рейде Санкт-Петербурга пройдёт военно-морской парад

Санкт-Петербург, 25 июля 2017, 23:09 — REGNUM  Тяжёлый атомный крейсер «Пётр Великий» пришёл в Кронштадт для участия в военно-морском параде в честь Дня ВМФ России. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-служба администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что «Пётр Великий», а также тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» примут участие в военно-морском параде.

Эти корабли вышли из Североморска, прошли Баренцево, Норвежское, Северное и Балтийские моря.

По заявлению Минобороны РФ, всего в главном военно-морском параде страны будут участвовать 10 кораблей от Северного флота, в том числе корабли первого ранга, которые предназначены для выполнения задач «в дальней океанской зоне».

К таким кораблям как раз и относится «Пётр Великий», а также крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-морской флот