Ракетный крейсер «Пётр Великий» пришёл в Кронштадт

Санкт-Петербург, , 23:09 — REGNUM Тяжёлый атомный крейсер «Пётр Великий» пришёл в Кронштадт для участия в военно-морском параде в честь Дня ВМФ России. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-служба администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что «Пётр Великий», а также тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» примут участие в военно-морском параде.

Эти корабли вышли из Североморска, прошли Баренцево, Норвежское, Северное и Балтийские моря.

По заявлению Минобороны РФ, всего в главном военно-морском параде страны будут участвовать 10 кораблей от Северного флота, в том числе корабли первого ранга, которые предназначены для выполнения задач «в дальней океанской зоне».

К таким кораблям как раз и относится «Пётр Великий», а также крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».