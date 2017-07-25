«У мусульманской общины есть вопросы к спецслужбам Лондона»

Лондон, , 21:34 — REGNUM 130 имамов отказались прийти на похороны Хурама Бута, одного из тех, кто совершил теракт на Лондонском мосту. «После того, как родственники террориста обошли несколько кладбищ британской столицы и получили отказ похоронить его по исламским традициям, им пришлось согласиться на погребение на обычных основаниях на одном из кладбищ в восточной части города, — сообщает The Daily Express. — Семья в ужасе от того, что Хурам совершил, но все-таки он сын и брат, и похоронить его нужно было».

Другое британское издание — The Daily Mirror — информирует, что «после того, как имамы приняли такое решение, родственникам вообще пришлось хоронить Хурама Бутта в полной тайне из опасений навлечь на себя гнев жителей Лондона».

Читайте также: «После каждого теракта в Лондоне резко возрастает число атак на мусульман»

По словам корреспондента The Daily Express Лауры Моуат, исполнительный директор Фонда Рамадан (Ramadhan Foundation) Мохаммед Шафик заявил, что «многие в мусульманской общине Великобритании требуют, чтобы власти приняли жесткие меры против экстремистов». За Буттом, подчеркивает журналистка, «спецслужбы до теракта наблюдали, но внимание проявили мало, если допустили трагедию и у мусульманского сообщества к властям есть теперь серьезные вопросы».

Читайте также: Глава МВД: Великобритания столкнулась с новой фазой глобального терроризма