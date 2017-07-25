Чиновники ждут увеличения поголовья бездомных животных в Мурманске

Мурманск, , 21:34 — REGNUM В Мурманской области слабо осваиваются средства, выделенные на отлов безнадзорных животных. В связи с этим растёт количество нападений бродячих собак на людей. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, стало известно по итогам очередного совещания в региональном правительстве.

«С 2017 года почти вдвое увеличен объём выделяемых субвенций — до 54,5 млн рублей, на сегодняшний день на основании заявок бюджетам муниципальных образований перечислено почти 11,5 млн рублей, — отметили в пресс-службе правительства. — Проведённый анализ показал низкий процент освоения субвенций, мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных проводятся не в полной мере, снизилось количество отловленных животных по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года».

Как считают в правительстве Мурманской области, причинами снижения является бездействие муниципалитетов в первом квартале и недостаточная работа во втором, что вкупе может привести к увеличению поголовья безнадзорных животных в будущем.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, в текущем году почти в два раза — до 6,5 тысяч рублей — был увеличен норматив стоимости услуги по отлову одного безнадзорного животного в Мурманской области. В этой связи законом об областном бюджете на 2017 год было предусмотрено увеличение объёма субвенций муниципалитетам до 54,5 млн рублей.

Проблемы с отловом безнадзорных животных в Мурманской области существуют на протяжении последних лет. В марте 2017 года региональной прокуратурой было установлено, что из-за нерасторопности чиновников в одном из посёлков ребёнка укусила бездомная собака.

Пока чиновники бездействуют, жители Мурманской области занимаются истреблением животных: так, в мае 2017 года в черте областного центра неоднократно находили горы собачьих трупов. Недавно убитых зверей обнаружили в населённом пункте Куропта Ковдорского района — вскрытые трупы в стадии разложения находились в здании бывшей общественной бани.

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