Петербургский муниципал требовал с бизнесмена 10,5 млн, но не преуспел

Санкт-Петербург, , 21:20 — REGNUM Депутат муниципального округа в Санкт-Петербурге требовал с предпринимателя 150 тысяч евро (примерно 10,5 млн рублей) за «помощь» в разрешении проблемы, которую он в принципе не мог решить. Однако, попытка обогатиться не удалась.

Органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантом дела стал 37-летний депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования «Купчино».

Как считает следствие, в июле 2017 года депутат потребовал от бизнесмена передать ему не менее 150 тысяч евро за положительный вердикт Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти по делу о восстановлении статуса разрешения на строительство объекта недвижимости. При этом подозреваемый не имел реальной возможности исполнить обещанное.

«В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Кировском районном суде Санкт-Петербурга рассматривается уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания предыдущего созыва, который обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ в получении взятки лицом, занимающим государственную должность субъекта Федерации, в особо крупном размере.

По версии следствия, депутат предложил директору строительной компании выплачивать ежеквартально взятку в сумме не мене 300 тыс. рублей. К моменту задержания 21 апреля 2016 года депутат получил взятку в сумме около 1,2 млн рублей, считает следствие. Экс-депутату грозит до 15 лет лишения свободы.