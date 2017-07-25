Отставкой главы пермского патриотического центра займется прокуратура

Пермь, , 22:45 — REGNUM В ответ на обращение пермских деятелей культуры, офицеров, работников образования и системы патриотического воспитания по поводу скандального увольнения руководителя государственного центра военно-патриотического воспитания Николая Лобанова, администрация президента уведомила, что разобраться в ситуации поручено Федеральной службе по труду и занятости (Роструд), а также прокуратуре Пермского края. Об этом 25 июля сообщил активист общественно-политического движения «Суть времени» Павел Гурьянов.

Авторы письма обращают внимание на то, что увольнение полковника спецназа Николая Лобанова Министерством образования Пермского края произошло без объяснения причин. Притом что эффективность работы Центра военно-патриотического воспитания за 1,5 года возросла минимум в три раза. При Лобанове руководить учебным сборами для старшеклассников стали десятки офицеров с командным опытом.

В обращении президенту, которым теперь займутся профильные контролирующие организации, указываются также нарушения, которыми сопровождалось увольнение Николая Лобанова:

«Министерством образования Пермского края был нарушен федеральный закон №5 «О ветеранах» в пункте 11 статьи 16 об «использовании ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году». В предоставлении «ежегодного отпуска в удобное для него время» Николаю Александровичу Лобанову Министерством образования и науки Пермского края было отказано».

В ответ на заявления об отпуске, отправленные в министерство образования, Лобанов сначала получил отказ, а впоследствии приказ об увольнении.

Краевой министр образования Раиса Кассина в ответ на запрос ИА REGNUM ответила, что считает расторжение договора соответствующим законодательству:

«График отпусков руководителей организаций, подведомственных министерству образования и науки Пермского края, был утвержден 16 декабря 2016 года. Центр передан из министерства культуры Пермского края в ведение Министерства 1 апреля 2017 года. Соответственно, Николай Александрович Лобанов не был включен в утвержденный министерством образования и науки Пермского края графиком отпусков», — сообщила министр.

При этом Раиса Кассина не пояснила, почему считает график отпусков своего ведомства документом большей юридической силы, чем федеральный закон.

Стали известны и другие подробности. К примеру, незадолго до увольнения Николаю Лобанову понизили зарплату в два раза, так что руководитель государственного центра военно-патриотического воспитания стал самым низкооплачиваемым сотрудником центра (его зарплата стала составлять примерно половину от средней заработной платы по Перми). Однако полковник Росгвардии Лобанов ответил на это пермским чиновникам, что он будет готовить молодёжь к армии и учить патриотизму даже в том случае, если его зарплата будет составлять 3 тыс. рублей. Возможно, это стало последней каплей и поводом для увольнения эффективного руководителя, офицера, рекомендованного на эту должность заместителем председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, членом президиума «Единой России» Францем Клинцевичем.

Напомним, проблемы Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания начались после смены в 2017 году руководства края и передачи центра в ведение министерства образования. По сообщениям сотрудников центра, с этого момента с министерством был потерян контакт, чиновники стали заявлять, что теперь их «патриотизм больше не интересует», а главой отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования Пермского края Дмитрием Жадаевым было заявлено, что деятельность по организации военных сборов пяти тысяч старшеклассников, которую проводит центр, могут осуществлять самые разные субъекты, а не только профильная государственная организация.

Ранее активист общественного движения «Суть времени» Павел Гурьянов сообщил, что одну из таких организаций, получавшую контракты на проведение учебных сборов, возглавляет бывший подчиненный Жадаева — Владимир Елагин, к деятельности которого имеет претензии контрольно-счетная палата. Характерно, что деятельность таких организаций, как «Пластун» Владимира Елагина, подвергалась критике пермской общественностью и Николаем Лобановым за непрофессионализм.

Отметим также, что после того, как коллектив Центра военно-патриотического воспитания направил обращение президенту против необоснованного увольнения Николая Лобанова с должности руководителя, министерство образования Пермского края начало финансовую проверку деятельности центра. Однако теперь проверки предстоят самому министерству, деятельность которого в области организации патриотического воспитания вызывает слишком много вопросов.

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