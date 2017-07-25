Тамбовские власти выбирают регионального оператора по обращению с отходами

Тамбов, , 21:12 — REGNUM Накануне управление ТЭК и ЖКХ области объявило конкурс по выбору регионального оператора по обращению с отходами, в том числе твердыми коммунальными. Выбор регионального оператора — важный шаг в глобальной перестройке системы обращения с отходами. А Тамбовская область стала седьмым регионом в России, где объявлен соответствующий конкурс.

С 2018 года в России вводится новый механизм организации сбора и утилизации бытовых отходов. Для того, чтобы отрасль могла заработать по-новому, необходимо провести большую подготовительную работу.

В частности, были внесены изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», после чего на законодательном уровне появилось новое понятие — твёрдые коммунальные отходы (ТКО). Это отходы, которые образуются в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в результате их использования. К ТКО относятся также отходы, образующиеся в результате деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Теперь сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО на территории области будет осуществлять региональный оператор. Для его определения проводится конкурсный отбор.

«Статус регионального оператора присваивается на срок не менее 10 лет. Это значит, он придёт в регион всерьёз и надолго, не как временщик. Работа оператора регламентируется региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами, которые уже также приняты на Тамбовщине», — говорит заместитель главы администрации области Игорь Кулаков.

Региональный оператор будет обязан заключить договор об оказании услуг либо с управляющими организациями многоквартирных домов, либо напрямую с собственниками помещений. При формировании новой системы обращения с отходами губернатор Александр Никитин поставил четкую задачу: соблюсти социальную справедливость в части тарифного регулирования. Иными словами, региональный оператор будет применять единый тариф на сбор, транспортировку и утилизацию мусора как для жителей городов, так и для сельской местности.

«Целью новой системы обращения с отходами является полный охват населения области, включая сельскую местность. В настоящее время, кроме городов, сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов производится в районных центрах и крупных сельских населенных пунктах. С завершением процесса выбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами перед ним региональной властью будет поставлена задача по организации процесса по сбору и вывозу тамбовских коммунальных отходов во всех населенных пунктах Тамбовщины», — отметил Игорь Кулаков.

Напомним, для максимально комфортного и мягкого перехода к новой системе обращения с отходами регионам был дан переходный период. В итоге, до 1 января 2019 года все субъекты РФ должны утвердить территориальные схемы обращения с отходами, выбрать региональных операторов, утвердить программы обращения с отходами и нормативы накопления.