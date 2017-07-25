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Прибалтика хуже всех борется с дискриминацией нацменьшинств

Общество

Национальным меньшинствам комфортнее всего жить в странах Скандинавии, Бельгии, Германии

Вильнюс, 25 июля 2017, 20:31 — REGNUM  Литва заняла последнее место среди стран Евросоюза в рейтинге борьбы с неравенством национальных меньшинств. Об этом свидетельствуют данные конфедерации благотворительных организацийOxfam и финансовой организацииDevelopment Finance International, которые соответствующее исследование провели в 152 странах мира.

Литва заняла только 83 место, Латвия на 46, Эстония на 38, Польша — на 35 позиции. Лучше всего национальные меньшинства судя по этому исследованию чувствуют себя в Швеции, Бельгии, Дании, Норвегии и Германии. Хуже всего — в Панаме, Албании, Мьянме, Бахрейне и Нигерии, пишет литовское изданиеLietuvos žinios.

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