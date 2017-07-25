Карина Саввина, , 19:51 — REGNUM

Традиции времён Фёдора Достоевского и его героев сильны как никогда: Санкт-Петербург стал лидером среди всех регионов России по объёму прироста клиентов микрофинансовых организаций (МФО) за первые шесть месяцев 2017 года.

Количество людей, которые берут займы «до зарплаты» размером примерно в 6 тысяч рублей, в Северной столице подскочило на 184% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Такие данные предоставили аналитики онлайн-сервиса Platiza.ru, который и сам предоставляет «мгновенную финансовую помощь» гражданам с 2012 года. По словам генерального директора сервиса Ильи Саломатова, за шесть месяцев петербуржцы оформили почти столько же займов, сколько за весь 2016 год.

Он объясняет это «бурным ростом проникновения мобильных сервисов» в жизнь граждан. «Всё чаще люди переносят в интернет свои покупки и оплату счетов. Естественно, что и с точки зрения кредитования многие предпочитают пользоваться онлайн-сервисами», — сказал Саломатов.

Но есть и причина более очевидная: катастрофическое падение реальных доходов населения. В этом видит причину спроса на микрозаймы социолог Татьяна Протасенко.

«Да, брать микрозаймы через сеть стало легче, так что такая трактовка адекватна. Но у нас в целом, судя по опросам, наблюдается серьезное падение доходов, люди выкручиваются, как могут: кто ломбардом пользуется, кто микрокредитом. По нашим данным, больше всего пострадал средний класс, но микрозаймы берут те, кому уже совсем жить не на что. Люди готовы экономить на еде и на одежде. Если лет десять назад в подобной ситуации была популярна множественная занятость, приработок, то сейчас вторую работу не найдёшь. Более того, некуда трудоустроить выпускников вузов, и они тоже берут эти микрозаймы», — объясняет Протасенко.

Заметим, в «общем зачете» среди регионов России Петербург занял только четвёртое место по общему объёму микрокредитов. Лидерами, как и прежде, являются Москва и Московская область, третье место — у Свердловской области.

В десятку регионов с наибольшей популярностью услуг ростовщиков также вошли Башкирия, Кемеровская область, Краснодарский край, Челябинская область, Пермский край и Татария. В целом количество займов до зарплаты в регионах выросло на 34,4% за полгода при средней сумме кредита в 5 тысяч рублей.

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Ситуация на рынке микрокредита озаботила и Банк России. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина решила, что бороться и с бедностью, и вездесущими ростовщиками бессмысленно, поэтому надо… возглавить последних. На прошедшем недавно в Петербурге Международном финансовом конгрессе микрофинансам было уделено особое внимание.

По данным ЦБ, сейчас в стране существует около 13 тысяч таких вполне легальных финансовых институтов, из них более 7 тысяч ломбардов. Общий портфель займов приблизился к 200 млрд рублей. За год количество заёмщиков в МФО выросло на 56%, достигло 5,9 млн, из которых 5,8 млн — это физические лица.

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В своём выступлении Набиуллина признала, что клиенты таких компаний — «небогатые люди», которым «буквально не хватает денег до зарплаты», попавшие в очень сложную ситуацию. Кроме того, к их услугам обращаются и индивидуальные предприниматели, малый бизнес, который не может получить кредит в банке.

Чтобы помочь таким людям, Набиуллина призывает не запретить ростовщиков, выдающих кредиты под грабительский процент, поскольку опасается появления «черных кредиторов», а, во-первых, бороться с откровенными мошенниками, а во-вторых, ограничивать предельную стоимость займа. В прошлом году было ликвидировано 1700 недобросовестных МФО.

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Из банковских кругов периодически раздаются призывы либо вовсе запретить микрофинансистов и позволить банкам напрямую предлагать аналогичный продукт, либо предъявлять МФО те же требования со стороны регулятора, какие предъявляются к банкам.

Но первый вариант кажется маловыполнимым, как раз наоборот, крупные банки уже создают собственные микрокредитные компании — так уже давно поступил «Тинькофф Банк», а теперь и «Сбербанк».

Как заметил глава службы ЦБ по защите прав потребителей Михаил Мамут, «есть объективная реальность», где существуют как банки, так и МФО, кооперативы и ломбарды. «Они существуют достаточно давно и будут существовать столько, сколько будет требоваться спрос на их услуги», — заявил он.

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