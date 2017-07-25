В Казахстане судят главного местного идеолога радикального исламизма

Астана, , 18:01 — REGNUM В Казахстане начался судебный процесс над распространителем радикального ислама Абдухалилом Абдужаббаровым, известным также под именем «шейх Халил». Он обвиняется по статье 164 Уголовного Кодекса Республики Казахстан в редакции 1997 года «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды».

Подсудимый своей вины не признает.

Судебные заседания проходят в открытом режиме, однако, в целях безопасности свидетелей их допрос проводится без журналистов.

По данным обвинения, Абдухалил Абдужаббаров известен под несколькими именами, в числе которых «шейх Халил» и «учитель Халил». Он родился 6 апреля 1975 года в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области в семье выходцев из Узбекистана. Обучался исламу в одной из мечетей области.

С 1993 по 1999 год он учился в международном исламском университете в Пакистане, где стал сторонником нетрадиционного течения ислама. Сообщается, что в 1994 году Абдухалил Абдужаббаров незаконно пересек границу Афганистана и побывал в лагере, где готовили моджахедов. После возвращения в Казахстан с 1999 по 2003 год обучал чтению Корана в медресе в Чимкенте. Оттуда он был уволен за радикальные лекции, что не помешало ему устроиться старшим преподавателем в казахско-кувейтский университет.

Университет известен тем, что финансировался кувейтским «Обществом социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи» — организация, деятельность которой запрещена в РФ). В 2004 году после запрета в России казахстанское отделение общества лишается регистрации, а у учебного заведения была отозвана лицензия.

Затем Абдужаббаров, по версии следствия, начинает пропагандистскую деятельность.

Первый конфликт с правоохранительными органами у Абдужаббарова случился в конце 2003 года в Атырау. 25 ноября областная прокуратура обвинила его в уклонении религиозного объединения от регистрации и нарушении правил проведения религиозных мероприятий (статья 375 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана). По версии прокуратуры, Абдужаббаров с октября 2003 года возглавлял религиозную работу в незаконно открытой мечети в поселке Рембаза. Разбирательства по данному поводу продолжались около года, в результате 17 июня 2004 года областной департамент юстиции зарегистрировал религиозное объединение «Дарус-Салам», под эгидой которого мечеть «Аттакуа» официально начала свою работу.

Затем Абдужаббаров переезжает в Уральск, где, по версии следствия, оказал заметное влияние на распространение салафитских идей.

В мае 2006 года Абдужаббаров покидает Казахстан и отправляется в Саудовскую Аравию, в город Медина. Там он становится популярной фигурой среди казахстанских верующих, совершающих хадж. Отмечается, что именно там он начал транслировать через интернет свои убеждения, размещая лекции в сети.

В декабре 2015 года власти Саудовской Аравии задержали Абдужаббарова и еще нескольких граждан Казахстана. По сведениям зарубежных СМИ, это произошло при проверке иностранцев по миграционному законодательству и причастности к «джихадистам». Отмечается, что задержанных заподозрили в выступлениях против короля Саудовской Аравии и контактах с боевиками в Сирии.

Абдухалил Абдужаббаров был депортирован из Саудовской Аравии на родину в феврале 2017 года.

Напомним, по оценке казахстанского профессора ЕНУ им. Л. Гумилева, директора Института геополитических исследований Асылбека Избаирова Абдухалил Абдужаббаров является крестным отцом такфиризма в Казахстане:

«Биография Абдухалила Абдужаббарова хорошо известна. Если в двух словах, то Абдужаббаров, он же «шейх Халил», крестный отец такфиризма в Казахстане, несущий, таким образом, прямую ответственность за все проявления этой идеологии в нашей стране, включая теракты последних лет. […] В частности, он сформулировал и «обосновал» три принципа такфира, которые и сыграли потом роль детонатора. Конкретно — он обвинял не читающих намаз в вероотступничестве, объявлял светских правителей идолами (тагуты), а также отрицал принцип «оправдания по незнанию». Это и открыло дорогу для псевдоджихада в Казахстане», — отмечает Асылбек Избаиров.

Вероятно, речь идет о террористических актах, произошедших в Казахстане в 2011—2012 годах.

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Напомним также, экстремистская организация «Ат-такфир уа-ль-хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующая на основании идеологии такфиризма, в Казахстане была официально запрещена в 2014 году.

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