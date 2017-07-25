Безработными считаются не более двух процентов петербуржцев

Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM Уровень безработицы в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2017 года составил 1,6% от численности работоспособного населения. Об этом было заявлено 25 июля на заседании городского правительства в Смольном.

Общая численность занятых в городской экономике в 2016 году составила 2 млн 971 тыс. человек. Это на 2,3% больше, чем в 2015 году. В минувшем году уровень занятости населения Санкт-Петербурга в возрасте 15−72 года достиг 73,5%.

«Это свидетельствует о том, что петербуржцы хотят работать, и у них есть такая возможность. Количество вакансий гораздо превышает количество тех людей, которые стоят сегодня на бирже труда. Нужно не просто сохранить эту тенденцию, а продолжить создавать новые высококвалифицированные рабочие места, готовить соответствующих специалистов», — заявил губернатор Георгий Полтавченко.

По данным Петростата, в Петербурге в январе-июне 2017 года безработными (по методике Международной организации труда) считались 50,3 тыс. человек в возрасте 15−72 лет, что составляет 1,7% от численности рабочей силы Санкт-Петербурга. К концу июня на учете в государственной службе занятости состояли 22,4 тыс. человек, не занятых трудовой деятельностью, из них только 10,1 тыс. человек имели официальный статус безработного. Уровень зарегистрированной безработицы на конец июня составил в Петербурге 0,3% от численности рабочей силы (в июне 2016 г. — 0,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году больше всего востребованы специалисты в сфере строительства и градостроения, общественного питания, здравоохранения, охраны порядка, торговли, а также водители автомобилей, автобусов и троллейбусов. В число самых желанных у работодателей профессий вошли также швея, врач, медсестра, повар, дорожный рабочий, полицейский, инженер, менеджер в торговле.

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Средняя номинальная заработная плата в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2017 года составила 53 261 рублей, что на 4 577 рублей (9,4%) больше, чем за первые шесть месяцев 2016 года. При этом она очень сильно разнится в зависимости от отраслей экономики.

Реальная заработная плата одного работника в мае 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составила в Санкт-Петербурге 97,6%, сообщил Петростат.

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