В Ярославской области пройдет фестиваль техники путешественников

Ярославль, , 14:14 — REGNUM Под Ярославлем на территории авиационно-технического комплекса «Левцово» пройдет I всероссийский фестиваль техники путешественников «ТехноTravel». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия.

На нем ярославцы увидят демонстрацию возможностей различных видов техники: полеты на самолетах, аэростатах, вертолетах. Наземную технику представят автомобили, мотоциклы, велотехника, квадроциклы, а водную — яхты.

Для взрослых и детей проведут разные мастер-классы. Родителям дадут уроки по езде на внедорожниках и мотоциклах, а детей научать делать самолетики и воздушные змеи, а так же проектировать роботов.

Опытные путешественники поделятся своими знаниями. Среди них будет и известный ярославский яхтсмен Игорь Зарецкий — первый россиянин, победивший в трансатлантической парусной регате. Клубы реконструкторов покажут программу «Гражданская война в Америке 1861 — 1865 годов», в ходе которой проведут постановочной бой. В дни фестиваля откроется авиационно-технический музей и памятник авиатехникам. Прототипом образа авиатехника для создания памятника стал актер из Данилова Алексей Смирнов, сыгравший техника Макарыча в фильме «В бой идут одни «старики».

«Всероссийский фестиваль «ТехноTravel» должен стать еще одной точкой роста туристического потенциала региона, местом паломничества не только российских, но и зарубежных туристов», — сказал организатор фестиваля Михаил Скворцов.

Завершится праздник шоу «Свечение аэростатов».