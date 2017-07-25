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Экологический кодекс могут разработать в России

Общество

«Мы считаем, что назрела необходимость все разрозненные нормативные акты объединить в Экологический кодекс»

Москва, 25 июля 2017, 13:44 — REGNUM  Властям России необходимо вернуться к вопросу о создании Экологического кодекса. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека, которое посвящено вопросам экологии.

«Мы считаем, что назрела необходимость все разрозненные нормативные акты объединить в Экологический кодекс», — сказала она.

Москалькова также добавила, что необходимо разработать проект закона о защите зеленых насаждений в российских городах, предусматривающий режим сохранения дикорастущих городских растений.

Кроме того, Уполномоченный по правам человека в РФ предложила внести в Градостроительный кодекс РФ изменения, запрещающие разработку и принятие правил землепользования и застройки в отсутствие генплана.

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